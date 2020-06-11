Врач рассказал о внешних признаках CoViD-19 у пациента

Коронавирус у инфицированных может проявляться покраснениями кожи на руках или ногах. Об этом рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с телеканалом "Звезда".

— Есть так называемая кожная маска, то есть это состояние, когда внешние признаки, которые являются зеркалом внутренних признаков, отражены на коже, — рассказал он.

По словам врача, болезнь может проявляться в виде точечных кровоизлияний в кисти рук или нижней трети голени. Кроме того, коронавирус может "высыпаться" розовыми и красными пятнами. При этом специалист уточнил, что подобные проявления характерны не только для CoViD-19, но с этим диагнозом встречаются гораздо чаще, чем при других болезнях.