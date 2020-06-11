Россиянам объяснили, как сочетаются шашлыки и масочный режим

Минздрав призывал россиян не пренебрегать правилами индивидуальной безопасности и сохранять приверженность масочному режиму в выходные дни. Об этом говорится на сайте ведомства. Эксперты Минздрава также оценили вероятность подцепить инфекцию во время прогулок в парке или в лесу. По их оценкам, аэрозоль, с которым передаётся CoViD-19 и другие респираторные вирусы, распространяется в радиусе до трёх метров, поэтому на свежем воздухе можно гулять спокойно.

— Конечно, если в лес на шашлык собирается компания людей, риск заражения коронавирусом становится таким же, как и в общественном месте, — указано в сообщении Минздрава.

В ведомстве отдельно отметили роль детей и подростков в передаче коронавирусной инфекции. Практика показала, что они чаще всего болеют ковидом бессимптомно и могут быть носителями вируса.

— Конечно, очень трудно остановить ребёнка во время совместных игр с ровесниками, но, пока сохраняется риск распространения вируса, я рекомендую максимально ограничить контакты между детьми. Для пожилых и старших родственников они могут стать серьёзной угрозой, — цитирует сайт ведомства слова директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александра Лукашева.