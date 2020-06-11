В Москве хирурги удалили опухоли на рёбрах младенца. Пришлось задействовать 3D-печать

Московские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухолей у шестимесячного ребёнка. Новообразования проросли прямо из рёбер и деформировали его грудную клетку, сообщил Депздрав Москвы. Для успешного хирургического вмешательства медики прибегли к технологии 3D-печати.

По словам врачей, у детей такой вид опухоли встречается крайне редко. За всю международную практику было описано всего пять аналогичных случаев. Согласно современным методикам, малышу необходимо было удалить несколько рёбер и вставить специальные фиксаторы, однако такой способ обрёк бы ребёнка на постоянные операции по мере его роста. В итоге врачи создали точную 3D-модель поражённой области и выполнили пластику собственными тканями маленького пациента.

— Мы удалили новообразования, переместили здоровые рёбра и при помощи специального биоорганического материала воссоздали каркас грудной клетки. Со временем биоматериал прорастёт сосудами и преобразуется в собственные ткани мальчика, а значит, будет расти вместе с ним, — цитирует пресс-служба столичного Депздрава слова хирургов.

Отмечается, что удаление опухолей проходило в два этапа. Это обусловлено высокой травматичностью для самого ребёнка. Новообразование размером около десяти сантиметров врачи удалили в марте, а опухоль размером около четырёх сантиметров — в мае. После этого мальчик проходил реабилитацию под наблюдением врачей.