"Делали реформы ради лайков". Зеленский рассказал, как запрещал кабмину пользоваться соцсетями

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что команду бывшего премьер-министра страны Алексея Гончарука больше интересовали лайки в соцсетях, чем реальные результаты. Членам кабмина, по его словам, даже пришлось запретить заходить в "Фейсбук" на работе.
Зеленский говорит, что молодые министры вначале стали прятаться от прессы и параллельно заигрывать перед аудиторией в "Фейсбуке", соревнуясь в количестве просмотров и лайков. Украинский президент был вынужден напомнить членам правительства о тех жителях страны, которые не пользуются соцсетями. Когда ситуация не изменилась, он поговорил с Гончаруком.
— Я встретился с Лёшей и сказал: "Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться "Фейсбуком" и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?" — рассказал Зеленский в интервью "Украинской правде".
Однако и после этого некоторые министры продолжали делать реформы так, чтобы в "Фейсбуке" им сказали "класс", заявил президент Украины.
Гончарук был назначен на пост премьера 29 августа 2019 года, а уже в марте 2020-го Рада приняла его отставку. Свои должности потеряли также некоторые члены кабмина. Правительство возглавил вице-премьер, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.