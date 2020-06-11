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"Делали реформы ради лайков". Зеленский рассказал, как запрещал кабмину пользоваться соцсетями

Молодые министры заигрывали перед аудиторией в "Фейсбуке", соревнуясь по количеству просмотров и лайков, негодует лидер Незалежной.

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Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что команду бывшего премьер-министра страны Алексея Гончарука больше интересовали лайки в соцсетях, чем реальные результаты. Членам кабмина, по его словам, даже пришлось запретить заходить в "Фейсбук" на работе.

Зеленский говорит, что молодые министры вначале стали прятаться от прессы и параллельно заигрывать перед аудиторией в "Фейсбуке", соревнуясь в количестве просмотров и лайков. Украинский президент был вынужден напомнить членам правительства о тех жителях страны, которые не пользуются соцсетями. Когда ситуация не изменилась, он поговорил с Гончаруком.

Я встретился с Лёшей и сказал: "Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться "Фейсбуком" и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?" — рассказал Зеленский в интервью "Украинской правде".

Однако и после этого некоторые министры продолжали делать реформы так, чтобы в "Фейсбуке" им сказали "класс", заявил президент Украины.

Гончарук был назначен на пост премьера 29 августа 2019 года, а уже в марте 2020-го Рада приняла его отставку. Свои должности потеряли также некоторые члены кабмина. Правительство возглавил вице-премьер, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

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