"Делали реформы ради лайков". Зеленский рассказал, как запрещал кабмину пользоваться соцсетями

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что команду бывшего премьер-министра страны Алексея Гончарука больше интересовали лайки в соцсетях, чем реальные результаты. Членам кабмина, по его словам, даже пришлось запретить заходить в "Фейсбук" на работе.

Зеленский говорит, что молодые министры вначале стали прятаться от прессы и параллельно заигрывать перед аудиторией в "Фейсбуке", соревнуясь в количестве просмотров и лайков. Украинский президент был вынужден напомнить членам правительства о тех жителях страны, которые не пользуются соцсетями. Когда ситуация не изменилась, он поговорил с Гончаруком.

— Я встретился с Лёшей и сказал: "Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться "Фейсбуком" и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?" — рассказал Зеленский в интервью "Украинской правде".

Однако и после этого некоторые министры продолжали делать реформы так, чтобы в "Фейсбуке" им сказали "класс", заявил президент Украины.