Фанаты нашли замену Эмбер Хёрд в "Аквамене". И новая королева моря не менее горяча

Фанаты продолжают подбирать замену актрисе на роль Меры в "Аквамене" на фоне слухов об увольнении Эмбер Хёрд из-за скандального развода с Джонни Деппом. Сообщения об уходе модели из франшизы официально ещё не подтверждены, но кого это волнует?!