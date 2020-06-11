Фанаты нашли замену Эмбер Хёрд в "Аквамене". И новая королева моря не менее горяча

Фанаты продолжают подбирать замену актрисе на роль Меры в "Аквамене" на фоне слухов об увольнении Эмбер Хёрд из-за скандального развода с Джонни Деппом. Сообщения об уходе модели из франшизы официально ещё не подтверждены, но кого это волнует?!
Поклонники супергеройского фильма уверены, что рыжеволосую королеву моря может прекрасно сыграть звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли. Актрису даже облачили в зелёный костюм Меры. Правда, с помощью фотошопа.
К слову, Блейк Лайвли с мужем Райаном Рейнольдсом воспитывают троих детей. Звезда родила третьего малыша в прошлом году и спустя короткое время похвасталась прекрасной фигурой.
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