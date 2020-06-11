В Хабаровске мальчик выпал из неуправляемого авто и мог погибнуть, если бы не полицейский — видео

В Хабаровске полицейский, став свидетелем ДТП, мгновенно сориентировался и спас трёхлетнего мальчика, на которого мог наехать автомобиль. Об этом сообщили в пресс-центре регионального управления МВД России.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Павла Морозова и Бийской. Водитель микроавтобуса хотел сделать разворот там, где разметка это запрещала. Во время этого манёвра с ним столкнулась иномарка, которая двигалась во встречном направлении. По предварительным данным, водитель микроавтобуса потерял сознание, а его автомобиль начал хаотичное движение.

В это время из открытого окна передней пассажирской двери микроавтобуса вылетел мальчик и упал на проезжую часть. Ребёнок сначала растерялся и замер, а затем попытался перейти дорогу. Но, предприняв это действие, он в любую минуту мог оказаться под колёсами.

— Очевидцем происшествия стал старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску. Полицейский выбежал из машины, подхватил малыша и перенёс в свой автомобиль. Через несколько секунд неуправляемый микроавтобус проехал по месту, где только что находился ребёнок, — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.