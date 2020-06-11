Михаила Ефремова увезли из дома — видео

Сотрудники ФСИН приехали в квартиру к актёру Михаилу Ефремову, где он находится под арестом. Они вывели артиста из дома и увезли, предположительно, на допрос. На вопросы журналистов, дежурящих у подъезда, Ефремов не отвечал.

Любопытная деталь: около часа назад стало известно, что номер Михаила Ефремова зарегистрирован в Telegram, хотя в период домашнего ареста ему запрещено пользоваться Интернетом.