Михаил Ефремов зарегистрировался в Telegram. По правилам домашнего ареста, пользоваться телефоном ему нельзя

Пользователям из списка контактов актёра Михаила Ефремова сегодня пришло уведомление о том, что артист зарегистрировался в "Телеграме". Пока не понятно, сам ли Ефремов завёл себе аккаунт или это сделал кто-то другой.
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При этом, согласно правилам домашнего ареста, под которым сейчас находится актёр после ДТП, ему запрещено пользоваться телефоном и Интернетом. Исключение — связь с адвокатами или следователями.
Напомним, поздно вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра был алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.