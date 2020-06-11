Михаил Ефремов зарегистрировался в Telegram. По правилам домашнего ареста, пользоваться телефоном ему нельзя

Пользователям из списка контактов актёра Михаила Ефремова сегодня пришло уведомление о том, что артист зарегистрировался в "Телеграме". Пока не понятно, сам ли Ефремов завёл себе аккаунт или это сделал кто-то другой.

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При этом, согласно правилам домашнего ареста, под которым сейчас находится актёр после ДТП, ему запрещено пользоваться телефоном и Интернетом. Исключение — связь с адвокатами или следователями.