Погибшего в ДТП с Ефремовым хоронят в родном селе в Рязанской области — видео

На похоронах Захарова присутствует и его мать. Пожилая женщина с трудом ходит. Подняться по лестнице церкви она смогла только с помощью трёх мужчин. До того, как тело погибшего перевезли в Рязанскую область, церемония прощания с ним состоялась в траурном зале морга в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.