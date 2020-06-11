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Погибшего в ДТП с Ефремовым хоронят в родном селе в Рязанской области — видео

Актёру за аварию грозит до 12 лет лишения свободы. Он под домашним арестом.

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В селе Константинове в Рязанской области хоронят Сергея Захарова, погибшего в аварии, которую устроил актёр Михаил Ефремов. На церемонию прощания пришли родственники и близкие.

На похоронах Захарова присутствует и его мать. Пожилая женщина с трудом ходит. Подняться по лестнице церкви она смогла только с помощью трёх мужчин. До того, как тело погибшего перевезли в Рязанскую область, церемония прощания с ним состоялась в траурном зале морга в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.

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