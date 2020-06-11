Соседка объяснила просьбу к росгвардейцам "дать как следует" любителю громкой музыки

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Соседи москвича, которому сотрудники Росгвардии угрожали подкинуть наркотики, жаловались на громкую музыку несколько месяцев. По словам жительницы дома, которая и вызвала правоохранителей, шум мешал её сыну-инвалиду.
— Я его предупреждала несколько раз. Я позвонила хозяину [квартиры], он говорит: "Вызывай полицию". Я вызвала полицию. Что дальше произошло в комнате, я не видела. Но я защищала права своего инвалида. У меня должен покой быть в доме, — рассказала соседка.
Женщина говорит, что не видела, чтобы нарушителя тишины росгвардейцы били. О том, что произошло в квартире любителя громкой музыки, она узнала уже из телевизора. Свою просьбу "дать ему как следует" москвичка обосновала тем, что мужчина якобы недавно толкнул её сына-инвалида. При этом заявительница добавила, что на данный момент конфликт с проблемным соседом исчерпан.
Напомним, видео с камеры наблюдения, на котором приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии угрожают отправить мужчину в тюрьму, подкинув ему наркотики, появилось в соцсетях сегодня. В ведомстве рассказали, что по результатам проверки одного из сотрудников вневедомственной охраны уволили, другому объявили о неполном служебном соответствии.
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