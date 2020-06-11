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Росгвардейцы пригрозили подбросить москвичу наркотики за громкую музыку. Теперь у них большие проблемы

Один из сотрудников уверял, что может отправить нарушителя за решётку на пять лет "просто так".

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В Москве сотрудники Росгвардии пригрозили подбросить наркотики мужчине, который громко слушал музыку дома. Наряд вызвала разгневанная соседка. На видео она просит росгвардейцев "дать ему как следует". Всё происходящее сняла видеокамера в квартире москвича.

В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, в тюрьму поедешь, на зону на пять лет, хочешь? Просто так. Буду стоять на тебя смотреть, хлопать глазками. Подкину! Хочешь? — говорит на записи один из сотрудников, заявив, что мужчина нарушил "закон Москвы".

Как сообщили Лайфу в ведомстве, после публикации видео в соцсетях была проведена служебная проверка. Сотрудника вневедомственной охраны привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Несколько дней назад руководством столичного управления вневедомственной охраны незамедлительно была назначена служебная проверка, по итогам которой установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства произошедшего, — отметили в Росгвардии.

Ранее Лайф сообщал, что подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство почти 20 миллионов рублей.

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