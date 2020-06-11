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В Кремле допустили, что Путин обратится к гражданам по поводу поправок в конституцию

Когда это случится — решать президенту.

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Фото © Агентство "Москва"

Президент РФ Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает. Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем, — сказал Песков.

Он отметил, что по поводу сути поправок много высказываются те, кто был их инициатором. Пояснения даёт и президент РФ. В целом "дискуссия самая широкая".

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Центризбирком показал, как будет проходить процесс, а СМИ опубликовали образец бюллетеня.

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