В Кремле допустили, что Путин обратится к гражданам по поводу поправок в конституцию

Президент РФ Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает. Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем, — сказал Песков.

Он отметил, что по поводу сути поправок много высказываются те, кто был их инициатором. Пояснения даёт и президент РФ. В целом "дискуссия самая широкая".