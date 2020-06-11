"Такого антирекорда у нас ещё не было". На Украине пригрозили ужесточить карантин по коронавирусу

Минздрав Украины анонсировал ужесточение карантина в стране из-за рекордного числа новых заболевших коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что "определённые меры" будут предложены в ближайшее время.

— Такого антирекорда у нас ещё не было. Даже в самые трудные времена... Мы будем предлагать проведение определённых мероприятий ради вашего здоровья и жизни, — объяснил глава Минздрава в ходе брифинга.

Он уточнил, что за минувшие сутки в Незалежной CoViD-19 выявили у 689 человек, среди которых 19 детей и 65 медработников. Он настоятельно порекомендовал украинцам соблюдать ограничительные меры, чтобы предотвратить заражение.