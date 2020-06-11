Глава Крыма разъяснил условия въезда туристов на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксёнов разъяснил, как изменится жизнь на территории полуострова после снятия режима повышенной готовности. По его словам, с 15 июня отменяется самоизоляция и вводятся послабления для приезжих.

— Въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объёме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту, — уточнил Аксёнов во "ВКонтакте".

Также со следующей недели отменяется обязательная обсервация для приезжающих из других субъектов России. При этом двухнедельный карантин остаётся обязательным для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.