НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Глава Крыма разъяснил условия въезда туристов на полуостров

Всем приезжим станут проводить термометрию и осмотр на признаки ОРВИ на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту и в аэропорту.

732
Post cover

Фото © Facebook / Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов разъяснил, как изменится жизнь на территории полуострова после снятия режима повышенной готовности. По его словам, с 15 июня отменяется самоизоляция и вводятся послабления для приезжих.

Въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объёме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту, — уточнил Аксёнов во "ВКонтакте".

Также со следующей недели отменяется обязательная обсервация для приезжающих из других субъектов России. При этом двухнедельный карантин остаётся обязательным для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

Напомним, с 15 июня в Крыму отменяется режим самоизоляции. С этого же дня местные жители могут начинать отдых в санаториях полуострова, которые будут принимать туристов из других регионов только с 1 июля.

Выбор редакции

Loading...