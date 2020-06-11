Правительство утвердило упрощённую выдачу аттестатов выпускникам школ

В связи с эпидемией коронавируса выпускники девятых и одиннадцатых классов в России в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

При желании выпускники смогут продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях. Зачисление будет проходить по оценкам в аттестате. Для поступления в высшие учебные заведения необходимо сдать ЕГЭ. Школы помогут выпускникам, решившим получать высшее образование, подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

— Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов, — поясняется на сайте кабмина.