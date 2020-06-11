Московский зоопарк откроется для посетителей 16 июня. Но по новым правилам – видео

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Московский зоопарк вновь откроет двери для посетителей с 16 июня, однако попасть во внутренние помещения павильонов и экспозиций не получится, как и в детскую его часть. Об этом сообщает пресс-служба организации.

— Зоопарк готов принять первых посетителей 16 июня (во вторник). Мы будем работать с 07:30 до 22:00, вход на территорию прекращается за час до закрытия, — говорится в сообщении.

Во время посещения гостям будет необходимо соблюдать правила ответственного поведения и санитарной дистанции, рекомендуется носить перчатки и маски, а при необходимости пользоваться установленными санитайзерами. Отмечается, что временно останутся закрытыми детские площадки, беседки и скамейки. А билеты пока можно купить только на официальном сайте, кассы на месте будут закрыты.