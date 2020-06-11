Риелторы спрогнозировали падение цен на квартиры в России на 10–12%

Цены на вторичное жильё в России могут значительно снизиться в ближайшие несколько месяцев в связи с рядом факторов, включая ожидание второй волны коронавируса. Об этом заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

— На горизонте нескольких месяцев мы ожидаем снижения цен. Это связано с падениями доходов, ростом безработицы, опасениями насчёт возможной второй волны эпидемии в течение года. В среднем по России цены на вторичном рынке могут снизиться на 10–12% относительно докризисного уровня, — приводит его слова "Роскачество".

Он уточнил, что во время режима самоизоляции многие продавцы снимали свои объявления, поскольку не хотели организовывать показы, а перспективы заключить сделку оценивали невысоко. Сейчас же риелторы ожидают возвращения этих объектов на рынок, что приведёт к падению стоимости жилья.