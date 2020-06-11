"Операция "Красота". В Италии начали продавать дома за один евро

Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу под названием "Операция "Красота" по льготному приобретению жилья в муниципалитете всего за один евро. Как сообщает телеканал CNN, регион и, в частности, рынок недвижимости в нём сильно пострадали от последствий пандемии коронавируса. Кроме того, никуда не делась и проблема оттока молодого населения в крупные города. Чтобы привлечь новых жителей в регион, и была предложена подобная программа.
По словам мэра Чинкуэфронди, один из плюсов выбора именно его коммуны как нового места жительства является безопасность. В муниципалитете уже не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом среди жителей.
Главное условие для участия в программе по льготному приобретению жилья — после покупки необходимо отремонтировать купленное здание в течение трёх лет. Для этого покупатель должен сначала заплатить обязательный сбор в размере 250 евро, а затем приступить к ремонту. Если в течение установленного срока ремонт не будет проведён или не завершится, покупателя оштрафуют на 20 тысяч евро.
Как сообщал Лайф, ранее посол Италии назвал дату, когда страна откроет границы для российских туристов.