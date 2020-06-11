У ликвидаторов разлива топлива в Норильске не выявили коронавирус

Все участники операции по ликвидации последствий ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске продолжают круглосуточную работу, диагноз "коронавирус" не выявлен ни у кого из них. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Вчера результаты были изначально в устном порядке о том, что ни одна из проб не подтвердилась. Сегодня мы получили письменное заключение. Все спасатели живы-здоровы, продолжают выполнять задачи, — приводит агентство слова специалиста по взаимодействию со СМИ оперштаба ликвидации ЧС Павла Винакова.

Он также отметил, что пробы были взяты как у специалистов, которые работают непосредственно на месте ликвидации ЧС, так и сотрудников штаба, который находится в Норильске.