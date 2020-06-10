Росприроднадзор назвал предварительную причину аварии на ТЭЦ в Норильске

Предположительной причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки, на которой установлен топливный бак. Она привела к отрыву дна резервуара от боковых стенок, заявили в Росприроднадзоре.

Как отмечается, на площадке АО "НТЭК" находятся ещё три резервуара с нефтепродуктами. Их техническое состояние, как и состояние фундамента, не определено. В ведомстве предложили откачать нефтепродукты для проведения технического обследования ёмкостей.

Напомним, при пожаре на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Президент России Владимир Путин провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. МЧС РФ сообщило, что в Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.