Ефремова с прошлого года 50 раз штрафовали за нарушение ПДД

За последние полтора года у актёра Михаила Ефремова зарегистрировано 50 административных правонарушений в области дорожного движения, однако штрафов за вождение в алкогольном опьянении за этот период не было. Об этом сообщил замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин в эфире телеканала "Россия-1".

— Все административные штрафы за 2019 год оплачены в полном объёме, имеющиеся 11 штрафов за 2020 год: оплачено шесть, пять не оплачены, но срок оплаты ещё не истёк, — отметил Диокин.

Он также пояснил, что большинство правонарушений связано с превышением скорости и нарушением дорожной разметки.