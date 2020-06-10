Пьяный Ефремов против Lada. Есть ли шанс уцелеть после ДТП с Jeep Grand Cherokee

Пассивная безопасность отечественного автопрома — предмет регулярной многолетней критики специалистов по автомобилестроению. Не исключено, что кроме пьяного артиста театра и кино в гибели 57-летнего курьера может быть виновата и сама машина

Тяжёлый металл

Jeep Grand Cherokee, на котором пьяный Михаил Ефремов насмерть протаранил коммерческий фургончик Lada в центре Москвы, не зря пользуется популярностью у любителей пьяной езды. Особенность машины состоит в том, что, в отличие от модных алюминиевых кузовных деталей, облегчённой подвески и лёгкого, как пёрышко, двигателя в немецких машинах, Grand Cherokee — это настоящее пушечное ядро. С полностью загруженным пассажирами салоном масса машины приближается к двум с половиной тоннам, а вместе с полным баком топлива и парой пассажиров на борту масса под две тонны — нормальный вес для такого автомобиля.

Grand Cherokee часто сравнивают с G-классом от Mercedes. У обеих машин "кирпичная" аэродинамика, и обе практически со стопроцентной вероятностью спасут владельца от смерти в случае ДТП. Системы активной безопасности тут ни при чём, да и многочисленные подушки безопасности помогут лишь отчасти. Самое важное в Grand Cherokee — это рама, на которую крепится кузов, и любовь американцев к тяжёлому металлу. Блок цилиндров из серого чугуна и низкое расположение двигателя в моторном отсеке создают дополнительный эшелон защиты между водителем и препятствием.

Металл "старой закалки" с высокой жёсткостью на кручение (проще говоря, такой металл плохо деформируется под ударом), зоны сминаемости, тяжёлый двигатель, который работает как демпфер, и системы пассивной безопасности дают водителю максимальные шансы на выживание даже в лобовом столкновении на высокой скорости. Безопасность двух последних поколений Grand Cherokee даже при ударе с перекрытием выше, чем у Audi Q7.

Путник ада?

Проблема всех автомобилей LADA по-прежнему состоит в спорном качестве металла. Зоны сминаемости в конструкции этих автомобилей по безопасности находятся на уровне 80-х годов, и ДТП с автомобилями Largus и Granta регулярно сопровождаются трупами в салоне.

Даже при незначительном боковом ударе в корпус Lada Granta водитель, пассажир на переднем и заднем сиденьях пробивают головой боковые стёкла, а весь металл, который должен защищать людей внутри "железной банки", проламывается внутрь. Однако главная проблема Lada Granta и построенных на базе этого автомобиля коммерческих фургонах — это ничтожная безопасность при фронтальном ударе. Даже при обычном статическом ударе на скорости 64 километра в час передние пассажиры гарантированно получают инвалидность.

"Благодарить" за это нужно металл и конструкцию моторного щита — эти детали, прогибаясь под нагрузкой и следуя законам физики, продавливают в салон всё содержимое передней части автомобиля, нередко вместе с двигателем.

Применительно к случаю

ДТП в центре Москвы, устроенное пьяным актёром Михаилом Ефремовым, ещё предстоит изучить следствию. На момент столкновения с небольшим курьерским фургоном скорость двухтонного внедорожника могла составлять 80–90 километров в час. С учётом того что нагрузка при ДТП считается исходя из скорости двух автомобилей (как виновника, так и пострадавшего), шансы водителя LADA Granta выжить даже при незначительном ударе минимальны. И здесь нужно обратиться к данным сертификатов безопасности. Формально автомобили Lada проходят по требованиям Европейской экономической комиссии ООН. Такие стандарты безопасности позволяют водителю и пассажирам отделаться минимальными травмами при городских ДТП на скорости не более 40–50 километров в час при наезде на стоящий автомобиль.

Однако важно понимать, что сертификация по ЕЭК ООН более мягкая, чем тестирование автомобилей на безопасность по системе Euro NCAP, где автомобили разбивают так, как это происходит в реальных условиях. Как достают водителей из автомобилей с мягким металлом, можно посмотреть на этом видео. Без помощи спасателей даже при ДТП на скорости 60 километров в час обойтись не получается.

Высокий центр тяжести, мощный двигатель, большая масса, хороший металл, продуманная безопасность и пьяный Михаил Ефремов за рулём привели к тому, что у водителя LADA Granta против несущегося навстречу Grand Cherokee практически не было шансов на выживание. Удар, если внимательно изучить кадры с камер видеонаблюдения, пришёлся чуть выше решётки радиатора. Как и в случае с экспериментальными тестами, металл Lada Granta не выдержал такой нагрузки и "сложился" внутрь, проламывая приборную панель в сторону водителя. Травмы, полученные 57-летним Сергеем Захаровым, оказались несовместимы с жизнью, и в больнице водитель-курьер, в машину которого влетел пьяный Михаил Ефремов, скончался.

АвтоВАЗ ответит?

Громкое ДТП снова обнажило вопросы безопасности отечественных автомобилей. Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова, кстати, до сих пор стоит у отдела полиции и чисто теоретически может быть даже восстановлен. А вот Lada Granta погибшего Сергея Захарова восстановлению после чудовищного удара уже не подлежит. И здесь любопытна одна деталь. Захаров управлял не обычной гражданской Lada Granta, а её коммерческой модификацией. Выпускает эти машины тольяттинская компания "ВИС-АВТО". Вся продуктовая линейка автомобилей сертифицирована АвтоВАЗом, однако вопросы к безопасности таких машин всё равно остаются.

"ВИС-АВТО" производит автомобили на базе вазовских моделей почти для всех российских структур — от силовиков до медиков и коммерческих предприятий. С технологической точки зрения все коммерческие автомобили не нужно сертифицировать заново — проводить краш-тесты, изучать жёсткость кузова и прочие особенности нет никакой нужды, если нет вмешательства в конструкцию. В пресс-службе производителя коммерческих автомобилей "ВИС-АВТО" отказались объяснять детали конструкции автомобилей, переадресовав все вопросы на АвтоВАЗ. В пресс-службе автогиганта вопрос относительно сертификации коммерческих автомобилей проигнорировали.

Выпусник МАДИ, инженер-проектировщик автомобильного транспорта Владимир Вершичкин пояснил, что, если в процессе сертификации автомобилей будут найдены нарушения, производителя могут ждать большие неприятности.

Есть единая методика и минимальные значения, которым автомобиль должен соответствовать. Коммерческий автомобиль строится на платформе гражданской машины, его максимальная масса, двигатели и всё остальное должны соответствовать тем нормам, которые заложены для гражданской машины, в этом случае Lada Granta. Конечно, очень многое зависит от того, какая в итоге скорость была у виновника ДТП в центре Москвы, вопросы к качеству металла и тому, почему коммерческий автомобиль буквально переломило пополам после аварии, остаются. Если это нарушение конструкции и жёсткости кузова и если, не дай бог, на это закрыли глаза при сертификации, производителя ждут проблемы Владимир Вершичкин инженер-проектировщик автомобильного транспорта