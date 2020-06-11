Только треть учителей в России не будут работать летом

Большая часть российских учителей — 57% — в летний период не намерены прекращать раздачу гранита науки своим ученикам, и только около трети — 27% — не планируют проведения каких-либо занятий. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования.

— Более половины (56%) опрошенных учителей будут проводить индивидуальные консультации со школьниками. Внеклассные занятия для желающих планируют проводить 44% респондентов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что треть участников опроса займутся подготовкой к предстоящим экзаменам, 23% признались, что, несмотря на отпуск, их могут вызвать на работу, 16% затруднились ответить о своих планах. Помимо этого также упоминали подготовку к олимпиадам, летнюю практику, работу в школьных лагерях и участие в различных мероприятиях. 40% опрошенных указали, что не давали ученикам заданий на каникулы.