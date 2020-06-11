Пятая часть россиян не была в отпуске более двух лет

За последние два года так и не смогла побывать в отпуске пятая часть жителей России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование рекрутингового портала "Работа.ру".

– Каждый пятый житель России указал, что уже более двух лет не уходил в отпуск, а более года не отдыхали 16% опрошенных, – говорится в сообщении.

Большая часть опрошенных не была в отпуске более полугода - 43%, при этом 21% за это же время успели отдохнуть. Подавляющее большинство - 64%, готовы трудиться без устали не больше года, 20% до двух лет. Расстаться с отпуском на больший срок оказались готовы только 16% респондентов. В исследовании приняли участие более 3 пользователей сервиса из разных федеральных округов России.