Военные медики получат дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусом

Медицинские работники Минобороны России, работающие с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, получат дополнительные стимулирующие выплаты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.

– За май выплаты получат более 7,3 тысячи медицинских работников министерства обороны Российской Федерации, – приводит агентство текст сообщения.

Отмечается, что размер выплаты получит также гражданский персонал, работающий в ведомственных медучреждениях, их размер составит от 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от выполняемых задач. По данным министерства, в апреле их получили 4,5 человек.