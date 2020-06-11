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Военные медики получат дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусом

Их размер составит от 25 до 80 тысяч рублей.

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Фото © Муса Салгереев/ТАСС

Медицинские работники Минобороны России, работающие с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, получат дополнительные стимулирующие выплаты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.

За май выплаты получат более 7,3 тысячи медицинских работников министерства обороны Российской Федерации, – приводит агентство текст сообщения.

Отмечается, что размер выплаты получит также гражданский персонал, работающий в ведомственных медучреждениях, их размер составит от 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от выполняемых задач. По данным министерства, в апреле их получили 4,5 человек.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны сформировало две группы добровольцев, которые будут принимать участие в испытаниях российской вакцины от коронавируа.

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