Итальянский вирусолог заявил об ослаблении коронавируса

Итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи заявил, что по результатам последних научных исследований можно сделать вывод, что коронавирусная инфекция ослабевает, и это даёт надежду, что второй волны удастся избежать. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Ещё в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением лёгких. Одновременно увеличилось количество заражённых, которых можно было лечить на дому, — отметил специалист.

Профессор также добавил, что он и его сотрудники провели исследование, в ходе которого сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу с 1 по 15 марта, и столько же инфицированных, которых доставили в медучреждения во второй половине мая. В результате оказалось, что вирусная нагрузка в начальной стадии эпидемии была в десятки раз выше, чем в конце мая. Такие исследования, по мнению Клементи, могут говорить о том, что инфекция ослабевает.

Вирусолог подчеркнул, что есть вероятность того, что в скором времени новый тип вируса настолько ослабнет, что, "как и другие коронавирусы, будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания".

Клементи также надеется, что предстоящей осенью удастся избежать второй волны коронавирусной инфекции.

— Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет, — резюмировал итальянский специалист.