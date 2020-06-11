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Итальянский вирусолог заявил об ослаблении коронавируса

Он отметил что скоро новый тип инфекции сможет "вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания".

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Фото © Pixabay

Итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи заявил, что по результатам последних научных исследований можно сделать вывод, что коронавирусная инфекция ослабевает, и это даёт надежду, что второй волны удастся избежать. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ещё в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением лёгких. Одновременно увеличилось количество заражённых, которых можно было лечить на дому, — отметил специалист.

Профессор также добавил, что он и его сотрудники провели исследование, в ходе которого сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу с 1 по 15 марта, и столько же инфицированных, которых доставили в медучреждения во второй половине мая. В результате оказалось, что вирусная нагрузка в начальной стадии эпидемии была в десятки раз выше, чем в конце мая. Такие исследования, по мнению Клементи, могут говорить о том, что инфекция ослабевает.

Вирусолог подчеркнул, что есть вероятность того, что в скором времени новый тип вируса настолько ослабнет, что, "как и другие коронавирусы, будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания".

Клементи также надеется, что предстоящей осенью удастся избежать второй волны коронавирусной инфекции.

Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет, — резюмировал итальянский специалист.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано более семи миллионов случаев инфицирования, скончалось свыше 408 тысяч пациентов.

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