Биолог раскрыла поразительные особенности коронавируса

Излечившихся от коронавируса нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам специалиста, переболевшим CoVID-19 пациентам требуются физические упражнения, свежий воздух и хороший сон — их ждёт относительно долгий реабилитационный период, передаёт МК. Помимо этого, доктора могут выписать им витамины и биологически активные добавки.

— Им нельзя будет считать себя на сто процентов здоровыми даже после карантина, — объяснила Баранова.

Биолог подчеркнула, что начинать восстанавливать здоровье необходимо сразу после выздоровления. Она уточнила, что большинство выздоровевших не опасны для окружающих уже через неделю после исчезновения симптомов. При этом к части пациентов коронавирус может вернуться и через 10 дней. Устойчивый иммунитет к инфекции получают не все переболевшие: иммунного ответа может не остаться у тех, кто перенёс заболевание в лёгкой форме.