Биолог раскрыла поразительные особенности коронавируса

Излечившихся от коронавируса нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По словам специалиста, переболевшим CoVID-19 пациентам требуются физические упражнения, свежий воздух и хороший сон — их ждёт относительно долгий реабилитационный период, передаёт МК. Помимо этого, доктора могут выписать им витамины и биологически активные добавки.
— Им нельзя будет считать себя на сто процентов здоровыми даже после карантина, — объяснила Баранова.
Биолог подчеркнула, что начинать восстанавливать здоровье необходимо сразу после выздоровления. Она уточнила, что большинство выздоровевших не опасны для окружающих уже через неделю после исчезновения симптомов. При этом к части пациентов коронавирус может вернуться и через 10 дней. Устойчивый иммунитет к инфекции получают не все переболевшие: иммунного ответа может не остаться у тех, кто перенёс заболевание в лёгкой форме.
Баранова напомнила, что учёные доказали влияние инфекции на почки, поэтому следует сдать биохимию крови и в анализах посмотреть такой показатель, как скорость клубочковой фильтрации.