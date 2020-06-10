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Биолог раскрыла поразительные особенности коронавируса

Переболевшие инфекцией должны следить за своим состоянием.

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV

Излечившихся от коронавируса нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам специалиста, переболевшим CoVID-19 пациентам требуются физические упражнения, свежий воздух и хороший сон — их ждёт относительно долгий реабилитационный период, передаёт МК. Помимо этого, доктора могут выписать им витамины и биологически активные добавки.

Им нельзя будет считать себя на сто процентов здоровыми даже после карантина, — объяснила Баранова.

Биолог подчеркнула, что начинать восстанавливать здоровье необходимо сразу после выздоровления. Она уточнила, что большинство выздоровевших не опасны для окружающих уже через неделю после исчезновения симптомов. При этом к части пациентов коронавирус может вернуться и через 10 дней. Устойчивый иммунитет к инфекции получают не все переболевшие: иммунного ответа может не остаться у тех, кто перенёс заболевание в лёгкой форме.

Баранова напомнила, что учёные доказали влияние инфекции на почки, поэтому следует сдать биохимию крови и в анализах посмотреть такой показатель, как скорость клубочковой фильтрации.

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