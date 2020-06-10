В Бурятии пациентам с коронавирусом после скандала разрешили ходить в общий туалет

Раньше больные были вынуждены справлять нужду в пластиковые вёдра за ширмой прямо в палате.

В Улан-Удэ в Бурятии пациентам республиканской больницы с CoViD-19 разрешили ходить в туалет на этаже, после того как скандал с жалобами больных на условия в медучреждении получил резонанс в СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъём".

— С сегодняшнего дня больным в республиканской инфекционной клинической больнице разрешили ходить в туалет на этаже. Медперсонал сообщил нам, что по указанию руководства теперь больных по одному будут водить в туалет, — рассказал один из пациентов.

Он, однако, отметил, что на этом проблемы не заканчиваются: многих больных привозят в медучреждение рейсами санавиации, но после выздоровления пациенты, которые остаются в незнакомом городе без средств, должны самостоятельно добираться домой.