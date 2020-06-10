В Ижевске 17-летняя девушка выпила разливной коньяк на вечеринке и умерла

В Ижевске 17-летняя девушка умерла после вечеринки с коньяком на разлив. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртской Республике.

— По данным следствия, 8 июня текущего года группа молодых людей в возрасте 17–18 лет арендовала коттедж в Ленинском районе Ижевска. Молодые люди отмечали день рождения двух участников компании и употребляли коньяк, приобретённый на разлив. Проснувшись около 7 часов 9 июня, они обнаружили, что одна из присутствовавших скончалась, — говорится в сообщении.