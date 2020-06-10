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В Ижевске 17-летняя девушка выпила разливной коньяк на вечеринке и умерла

Компания сняла коттедж, чтобы отметить день рождения.

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Фото © Pixabay

В Ижевске 17-летняя девушка умерла после вечеринки с коньяком на разлив. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртской Республике.

По данным следствия, 8 июня текущего года группа молодых людей в возрасте 17–18 лет арендовала коттедж в Ленинском районе Ижевска. Молодые люди отмечали день рождения двух участников компании и употребляли коньяк, приобретённый на разлив. Проснувшись около 7 часов 9 июня, они обнаружили, что одна из присутствовавших скончалась, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли пятилитровую канистру с остатками алкоголя. Личность продавца коньяка выясняется. Прокуратура республики проводит проверку по факту смерти несовершеннолетней девушки.

Ранее в Совете Федерации предложили поднять минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Как считают авторы инициативы, это позволит укрепить здоровье молодых людей.

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