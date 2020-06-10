В Общественной палате отметили эффективность работы московского здравоохранения

Член Общественной палаты России, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков подчеркнул, что, несмотря на критику, меры, которые были приняты Москвой и мэром столицы Сергеем Собяниным, оправдали себя.

— У нас 65 тысяч выздоровевших, причём тяжелобольных и тех, кто был на ИВЛ, это достижение московского здравоохранения. Удалось избежать пиков. Москва — одна из самых больших столиц, тем не менее по сравнению с другими крупными столицами удалось пройти такой всплеск пандемии. Конечно, комплекс мер московского здравоохранения показал свою дееспособность, эффективность, — сказал Лайфу Комков.

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова также оценила эффективность действий московских властей и врачей столицы.

— Не было чудовищной перегрузки больниц, не было такой смертности, как в некоторых европейских странах, слава богу, такой масштаб обошёл нас стороной. Хотя, конечно, безумно жаль каждого, кто погиб от коронавируса или в связи с ним, — отметила Фёдорова.

Напомним, Депздрав Москвы ранее сообщил, что врачи столицы спасли жизнь 65 тысячам тяжелобольных с коронавирусом. Ни одному человеку с показаниями для госпитализации в ней не отказали. Мэр города Сергей Собянин также отметил, что в Москве каждый пациент, которому это было необходимо, был обеспечен системой ИВЛ и реанимацией.