Т — логика. Какие клетки иммунитета помогают женщинам в борьбе с коронавирусом

Иммунные клетки в женском организме борются с коронавирусом гораздо активнее, чем в мужском, заявили учёные из Йельского университета, США. Результаты их исследования опубликованы в электронной библиотеке medRxiv. Сообщается, что микробиологи сопоставили анализы проб крови двух сотен пациентов больницы при университете, госпитализированных с диагнозом CoViD-19.

В крови женщин оказалось заметно больше Т-лимфоцитов — клеток, которые отвечают за выработку антител, то есть обеспечивают защитную реакцию организма. Интересно, что у пожилых пациенток таких клеток было примерно столько же, сколько и у молодых. У мужчин же количество Т-лимфоцитов отличалось в зависимости от возраста — чем пациент старше, тем их меньше.

По мнению исследователей, это объясняет более высокую смертность от CoViD-19 среди мужчин преклонного возраста, чем среди их сверстниц. Учёные также предположили, что стимулирование организма на производство Т-клеток может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.