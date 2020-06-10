В Сети состоялась премьера онлайн-сериала "Удалёнка" о жизни в эпоху ограничений

"Удалёнка" — это история обычных людей о самоизоляции и любви. Сюжет разворачивается вокруг простой девушки из Подмосковья. Алёна работает в ивент-агентстве и по уши влюблена в ведущего. Она мечтает переехать в Москву и завоевать сердце любимого мужчины. Однако жизнь компании сильно меняется из-за коронавируса. Первая серия вышла на ютуб-канале "360".

Сериал снят в формате screenlife-комедии. Актёров выбирали с помощью онлайн-кастинга, а вся работа над проектом также проходила в условиях самоизоляции. Съёмочная группа состояла, как правило, из трёх человек: актёра, оператора и звукорежиссёра. А режиссёр координировал действия команды через Zoom.