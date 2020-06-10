Мошенники оформили кредит на фельдшера скорой и украли более миллиона рублей

В Москве телефонные мошенники обманули фельдшера скорой помощи более чем на миллион рублей. У мужчины не только списали деньги с карты, но и оформили на него кредит наличными, который злоумышленники присвоили себе. Об этом Лайфу рассказал источник.

Неизвестные звонили 32-летнему фельдшеру скорой помощи Сергею А. в период с 28 мая по 9 июня. Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности Сбербанка и, как обычно, сообщали, что по карте мужчины проходят странные операции, а для того, чтобы деньги остались в безопасности, их необходимо перевести на безопасный счёт.

Карта, с которой мошенники списывали деньги, была зарплатной и на неё также перечислялись выплаты за борьбу с коронавирусом. Стоит отметить, что Сергей А. сутками работал, из-за чего сильно уставал, поэтому не сразу понял, что его обманывают.

Мошенники, в свою очередь, обладали большим объёмом информации о банковских данных фельдшера, в том числе безошибочно назвали ему кодовое слово. Злоумышленники присылали Сергею А. коды, с помощью которых и списывали средства с карты. Они успели совершить несколько переводов по 15 тысяч рублей, после чего личный кабинет мужчины в банке был заблокирован и не работал два дня.

Когда мужчина смог зайти в приложение, он увидел, что его карты пусты. Кроме того, на него оформлен кредит-онлайн на 700 тысяч. Мошенники попросили фельдшера обналичить этот займ и перевести его, уверяя, что служба безопасности продолжает работать.

Когда на карту Сергея А. пришла зарплата, она тут же была списана. Злоумышленники снова позвонили мужчине, сообщив, что его данные попали в другие финансовые организации и ему нужно пойти в "Хоум-кредит банк" и оформить кредит там, а затем перевести его на счёт.

Мужчина понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 125 719 рублей.