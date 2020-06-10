Кинокритик спрогнозировал, какой фильм могут удалить вслед за "Унесёнными ветром"

Удаление картины "Унесённые ветром" из открытого доступа в США — дикое и странное явление, которое может положить начало уничтожению многих произведений искусства. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился кинокритик Давид Шнейдеров.

Он считает, что в стране "совсем одурели со своей толерантностью". Ситуация с запретом фильма напомнила ему о сюжете книги "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери.

— Вам не нравится эта книга — в печку её. Не нравится книга — сжечь! И то же самое может постичь другие произведения искусства, в том числе и кинофильмы. Это чудовищно! В Америке поднимает голову чёрный расизм, который гораздо страшнее белого, — отметил он.

Шнейдеров опасается, что следующими "под раздачу" могут попасть книги "Хижина Дяди Тома" и "Маленький чёрный Самбо", а также картина "Джанго освобождённый" Квентина Тарантино.

— В [этом] фильме словосочетание "поганый ниггер" употребляется более сотни раз. И когда однажды на пресс-конференции у Квентина спросили, почему в его фильме так пренебрежительно, оскорбительно называют темнокожих, Квентин, ухмыльнувшись, сказал: "А как ещё называли негров белые рабовладельцы на южных плантациях?" — добавил он.

Кинообозреватель также высказал мнение, что происходящие в США беспорядки "подогреваются сторонниками демократической партии", желающими нанести удар по главе Белого дома. Признавшись, что и сам не питает тёплых чувств к Дональду Трампу, Шнейдеров всё же заявил, что ситуация принимает неприемлемые обороты.