Кинокритик спрогнозировал, какой фильм могут удалить вслед за "Унесёнными ветром"

Удаление картины "Унесённые ветром" из открытого доступа в США — дикое и странное явление, которое может положить начало уничтожению многих произведений искусства. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился кинокритик Давид Шнейдеров.
Он считает, что в стране "совсем одурели со своей толерантностью". Ситуация с запретом фильма напомнила ему о сюжете книги "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери.
— Вам не нравится эта книга — в печку её. Не нравится книга — сжечь! И то же самое может постичь другие произведения искусства, в том числе и кинофильмы. Это чудовищно! В Америке поднимает голову чёрный расизм, который гораздо страшнее белого, — отметил он.
Шнейдеров опасается, что следующими "под раздачу" могут попасть книги "Хижина Дяди Тома" и "Маленький чёрный Самбо", а также картина "Джанго освобождённый" Квентина Тарантино.
— В [этом] фильме словосочетание "поганый ниггер" употребляется более сотни раз. И когда однажды на пресс-конференции у Квентина спросили, почему в его фильме так пренебрежительно, оскорбительно называют темнокожих, Квентин, ухмыльнувшись, сказал: "А как ещё называли негров белые рабовладельцы на южных плантациях?" — добавил он.
Кинообозреватель также высказал мнение, что происходящие в США беспорядки "подогреваются сторонниками демократической партии", желающими нанести удар по главе Белого дома. Признавшись, что и сам не питает тёплых чувств к Дональду Трампу, Шнейдеров всё же заявил, что ситуация принимает неприемлемые обороты.
Напомним, на фоне волны протестов, спровоцированных трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойда, американская стриминговая платформа HBO Max убрала из открытого доступа "Унесённых ветром" из-за "расовых тем". Руководство платформы может вернуть картину, но в этом случае её должны будут дополнить примечаниями по поводу "противоречивых тем".