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В массовом ДТП в Москве могла пострадать бывший PR-директор Black Star — видео

На кадрах с места аварии видно, как девушка прикладывает лёд к голове.

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В одном из столкнувшихся на Звенигородском шоссе в Москве автомобилей, предположительно, находилась Тамара Бигаева. В прошлом девушка возглавляла PR-отдел Black Star.

На кадрах с места ДТП видно, как экс-пиарщица музыкального лейбла прикладывает к голове пакетик со льдом. По предварительным данным, Бигаева может быть одной из трёх пострадавших в аварии.

Момент столкновения пяти машин попал на видео. От удара джип "Мерседес" перевернулся на автомобиль такси. Травмы пострадавших оцениваются как лёгкие.

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