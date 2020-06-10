В массовом ДТП в Москве могла пострадать бывший PR-директор Black Star — видео

В одном из столкнувшихся на Звенигородском шоссе в Москве автомобилей, предположительно, находилась Тамара Бигаева. В прошлом девушка возглавляла PR-отдел Black Star.

На кадрах с места ДТП видно, как экс-пиарщица музыкального лейбла прикладывает к голове пакетик со льдом. По предварительным данным, Бигаева может быть одной из трёх пострадавших в аварии.