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Песков: Нам не известно о существовании олигархов в России

Представитель Кремля также отметил, что не знает о финансировании белорусской оппозиции со стороны предпринимателей РФ.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов (предпринимателей, которые используют свои деньги для влияния на политику), а также он не имеет информации об их действиях в Белоруссии.

Нам не известно о российских олигархах. Вообще об их существовании... Также неизвестно, что они чем-то занимались в Белоруссии, — ответил Песков на вопрос журналиста о словах президента республики Александра Лукашенко.

Ранее белорусский лидер упомянул "деньги российских олигархов", говоря о финансировании оппозиционеров в республике.

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