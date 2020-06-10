Песков: Нам не известно о существовании олигархов в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов (предпринимателей, которые используют свои деньги для влияния на политику), а также он не имеет информации об их действиях в Белоруссии.
— Нам не известно о российских олигархах. Вообще об их существовании... Также неизвестно, что они чем-то занимались в Белоруссии, — ответил Песков на вопрос журналиста о словах президента республики Александра Лукашенко.
Ранее белорусский лидер упомянул "деньги российских олигархов", говоря о финансировании оппозиционеров в республике.