Влетевший в таксиста водитель Ferrari собирается помочь семье погибшего

Владелец гоночного кабриолета Ferrari после смертельного столкновения с автомобилем такси вызвался помочь с похоронами погибшего водителя. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как уточняется, предприниматель обратился к семье мужчины через адвоката. Никакой компенсации за разбитое авто он не потребовал.

Как стало известно Лайфу, скончавшийся в результате ДТП таксист водил с 18 лет и перед смертью созванивался с родными, ничего о плохом самочувствии или недомоганиях он не говорил. Семья заподозрила неладное, когда мужчина не вернулся с работы. О несчастье домочадцы узнали позже от следователей.

Напомним, авария с красным Ferrari за десять миллионов рублей произошла 7 июня. В результате лобового столкновения на перекрёстке Введенской улицы и Большого проспекта в Петербурге погиб таксист. По данным Лайфа, за рулём гоночного авто находился бизнесмен Арсений Орлов, который занимается производством соков и торговлей консервированными фруктами, орехами и овощами.