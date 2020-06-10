Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице сезон фонтанов. Церемония прошла в парке Победы на Поклонной горе, где работает фонтанный комплекс "Годы войны".
— Плохая погода в Москве закончилась, наступило настоящее лето. Сегодня все 600 фонтанов снова заработали, создавая особую красоту и настроение, — сказал Собянин.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и Правительства Москвы, кроме традиционных также заработали плавающие фонтаны в Водоотводном канале и четыре светодинамических — в парке Горького, Царицыне и на площади перед Киевским вокзалом. Отмечается, что сезон фонтанов в столице будет действовать до 1 октября, а в случае хорошей погоды его могут продлить.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что решения по массовым мероприятиям в столице, а также посещениям театров, кино и концертных залов будут приниматься в июле. Градоначальник отметил, что в течение двух месяцев город сможет вернуться к нормальному образу жизни. Однако вне зависимости от эпидемиологической обстановки от россиян требуются повышенная бдительность и меры профилактики.