Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице сезон фонтанов. Церемония прошла в парке Победы на Поклонной горе, где работает фонтанный комплекс "Годы войны".

— Плохая погода в Москве закончилась, наступило настоящее лето. Сегодня все 600 фонтанов снова заработали, создавая особую красоту и настроение, — сказал Собянин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и Правительства Москвы, кроме традиционных также заработали плавающие фонтаны в Водоотводном канале и четыре светодинамических — в парке Горького, Царицыне и на площади перед Киевским вокзалом. Отмечается, что сезон фонтанов в столице будет действовать до 1 октября, а в случае хорошей погоды его могут продлить.