Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы

Белорусский лидер Александр Лукашенко примет участие в Параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.

— Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на Параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, — сказал Руденко в ходе онлайн-конференции, посвящённой перспективам развития отношений двух государств.