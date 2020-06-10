Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы

Белорусский лидер Александр Лукашенко примет участие в Параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.
— Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на Параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, — сказал Руденко в ходе онлайн-конференции, посвящённой перспективам развития отношений двух государств.
К настоящему моменту участие в Параде Победы подтвердили главы Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Южной Осетии и Абхазии. Приглашения отправили во многие страны, и часть подтверждений "ожидается со дня на день", сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.