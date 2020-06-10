В Петербурге с 15 июня планируют открыть парикмахерские

Власти Санкт-Петербурга планируют разрешить с 15 июня работу парикмахерских. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Елин на онлайн-конференции о мерах региональной государственной поддержки малого и среднего бизнеса Петербурга.

— Мы рассчитываем с понедельника разрешить работу организаций в сфере услуг: это парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, ключей, химчистки, прачечные и остальные, — приводит слова Елина ТАСС .

А в Москве парикмахерские открылись 9 июня. Лайф узнал, с какими эмоциями сотрудники и владельцы заведений вернулись на свои места, а также о том, что изменилось в салонах. Парикмахеры отмечают большой наплыв клиентов, который не останавливается до самой ночи, однако мастеров это никак не смущает.