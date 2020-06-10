В Москве сервисы каршеринга YouDrive и "Яндекс.Драйв" восстановили работу в полном объёме

Москвичи и гости столицы вновь могут поминутно арендовать автомобили в каршеринг-сервисах YouDrive и "Яндекс.Драйв". Представители компаний заявили, что получили от городских властей информацию по условиям работы каршеринга. Это позволило восстановить работу в полном объёме, передаёт "Интерфакс".
Пользователи другого сервиса — BelkaCar — пока могут арендовать машину лишь на срок от пяти дней.
— Все автомобили будут проходить не просто мойку, а тщательную дезинфекцию, как и раньше, — заявил агентству представитель YouDrive.
За чистотой автомобилей после аренды следят сотрудники Центра организации дорожного движения. При помощи службы геолокации и телематического оборудования специалисты отслеживают, отправили ли автомобиль каршеринга на мойку после завершения аренды.