В Москве сервисы каршеринга YouDrive и "Яндекс.Драйв" восстановили работу в полном объёме

Москвичи и гости столицы вновь могут поминутно арендовать автомобили в каршеринг-сервисах YouDrive и "Яндекс.Драйв". Представители компаний заявили, что получили от городских властей информацию по условиям работы каршеринга. Это позволило восстановить работу в полном объёме, передаёт "Интерфакс".

Пользователи другого сервиса — BelkaCar — пока могут арендовать машину лишь на срок от пяти дней.

— Все автомобили будут проходить не просто мойку, а тщательную дезинфекцию, как и раньше, — заявил агентству представитель YouDrive.