"Не нужно хватать и не пущать". Путин призвал создавать привлекательные условия для разработчиков

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Президент России Владимир Путин призвал создавать в стране открытые, привлекательные и конкурентоспособные условия работы и воплощения идей для специалистов информационных технологий, подчеркнув, что в этой сфере наблюдается очень высокая мобильность кадров.

— Это не значит, что нужно, как в прежние времена, хватать и не пущать... Нужно формировать стимулы для сохранения и реализации потенциала отечественных разработчиков программного обеспечения, технологий в области связи. Привлекать профессионалов, перспективную молодёжь из других стран, — сказал он во время совещания по информационным технологиям.

Путин также отметил, что Россия находится в числе мировых лидеров по доступности мобильной связи и интернета. Кроме того, президент призвал подхватить тенденцию цифровизации.