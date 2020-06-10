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"Ни сметаной, ни яйцом". Врач объяснил, почему ожоги нельзя лечить народными средствами

Он предупредил, что продукты могут вызвать аллергию.

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При появлении ожогов лучше забыть о народных методах и в первую очередь опустить повреждённый участок кожи под холодную проточную воду, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-педиатр Илья Богданов.

Он пояснил, что продукты могут вызывать аллергические реакции, кроме того, они не гарантируют стерильность и могут навредить: так, яйцо может образовать на ожоге плёнку, из-за которой площадь поражения увеличится.

Ни сметаной, ни яйцом, ни другими жидкостями... [смазывать ожоги не стоит], — отметил медик.

Он подчеркнул, что при термическом ожоге необходимо поместить пострадавший участок кожи под холодную проточную воду. Это поможет уменьшить площадь повреждения и его глубину. После этого нужно вызвать бригаду скорой помощи. Врачи наложат стерильную повязку или увезут пациента в стационар, если ситуация того требует.

Ранее сообщалось, что москвичка получила серьёзные ожоги лица при взрыве яиц в микроволновке.

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