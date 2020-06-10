Зеленского оштрафовали за нарушение карантина после посещения кафе

Владимир Зеленский рассказал, что ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений при посещении кафе в Хмельницком.

— Можно снять маску, так лучше слышно. А то будет, как в Хмельницкой области, — выпишут мне штраф, и, в принципе, правильно сделали, — заявил президент Украины в ходе общения с журналистами в Чернигове.



Сумму штрафа политик не уточнил.