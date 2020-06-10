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Зеленского оштрафовали за нарушение карантина после посещения кафе

Украинский лидер назвал такое решение правильным.

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Фото © Facebook / president.gov.ua

Владимир Зеленский рассказал, что ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений при посещении кафе в Хмельницком.

Можно снять маску, так лучше слышно. А то будет, как в Хмельницкой области, — выпишут мне штраф, и, в принципе, правильно сделали, — заявил президент Украины в ходе общения с журналистами в Чернигове.

Сумму штрафа политик не уточнил.

На снимке, который был размещён на страницах офиса Зеленского в социальных сетях 3 июня, видно, что украинский лидер сидит внутри кафе. При этом до 5 июня рестораны в стране могли обслуживать клиентов только на летних площадках под открытым небом и работать навынос.

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