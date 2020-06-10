Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Согласно документу, к 2024 году уровень газификации регионов РФ должен вырасти с 68,6% до 74,7%. К 2035 году он увеличится до 82,9%. Основными задачами являются модернизация и повышение доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости, цифровая трансформация и обеспечение энергобезопасности, а также развитие экспорта и удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы, пояснили в правительстве.