Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года, сообщила пресс-служба кабмина.
Согласно документу, к 2024 году уровень газификации регионов РФ должен вырасти с 68,6% до 74,7%. К 2035 году он увеличится до 82,9%. Основными задачами являются модернизация и повышение доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости, цифровая трансформация и обеспечение энергобезопасности, а также развитие экспорта и удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы, пояснили в правительстве.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил отменить санкции за неисполнение электроэнергетическими организациями инвестиционных программ в 2020–2021 годах и за недопоставку мощности на оптовый рынок. Глава государства также обязал правительство усилить контроль за организацией деятельности на объектах топливно-энергетического комплекса, обеспечить условия для создания фонда незаконченных нефтяных скважин и проработать схему размещения объектов электроэнергетики, включая АЭС.