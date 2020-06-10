Московские врачи спасли жизнь 65 тысячам тяжелобольных с коронавирусом

Московские врачи спасли жизнь 65 тысячам тяжелобольных пациентов с коронавирусом, ни одному человеку с показаниями для госпитализации в ней не отказали. Об этом сообщает Департамент здравоохранения столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин также подчеркнул, что в столице каждый пациент, которому это было необходимо, был обеспечен системой ИВЛ и реанимацией.

— У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Медработники, не покладая рук, круглые сутки, не щадя своё здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа, — отметил Собянин.

Как сообщили в Депздраве, в мае CoViD-19 стал основной причиной смерти 2757 человек в Москве. Отмечается, что в это число также попали те случаи, когда люди имели отрицательный тест на заболевание, однако результаты патолого-анатомического исследования свидетельствовали, что причиной смерти, вероятнее всего, был коронавирус. Летальность в столице от болезни (с учётом её как основной причины) за весь период эпидемии в Москве составляет 2%.