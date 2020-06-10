Ягодка опять. Почём черешня и клубника в вашем городе?

Сезон ягод, наконец-то, в самом разгаре. Уже можно лакомиться черешней и клубникой. Но сколько придётся потратить за эти ягоды и какая от них польза?

Польза и вред черешни

Витаминов и полезных микроэлементов в черешне предостаточно: витамины С, B, E, бета-каротин, органические кислоты, железо, цинк, фтор, глюкоза, клетчатка. Благодаря такому составу ягода укрепляет стенки сосудов и нервы, способствует обновлению крови, нормализует пищеварение, способствует выведению лишней жидкости из организма.

А ещё черешня замедляет процессы старения и благоприятно влияет на гормональный фон.

При этом, если у вас есть аллергия, обострился гастрит, язва или есть проблемы с поджелудочной железой, от этой ягоды лучше отказаться. Также не рекомендуется употреблять черешню людям с сахарным диабетом, чтобы не спровоцировать реакцию организма на входящую в состав ягоды глюкозу.

— В день взрослому человеку не рекомендуется съедать больше 200 граммов черешни. Её можно есть в качестве перекуса между завтраком и обедом. Черешня превосходно расщепляет жир и способствует похудению, — отмечает фитотерапевт Ольга Галицкова.

Польза и вред клубники

В сочных ягодах клубники содержатся витамины А, С, В, Е, клетчатка, органические кислоты, магний, цинк, натрий, железо, кальций. Важно отметить, что все эти полезные микроэлементы есть только в свежей сезонной клубнике, те ягоды, которые даже зимой продаются в супермаркетах, никакой пользы в себе не несут. Да и вкус у них совсем не такой, как у летних.

Сезонная клубника, которую сейчас — в июне — можно купить в магазинах и на рынках, положительно влияет на состав крови, оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, улучшает пищеварение, способствует повышению иммунитета и выработке дофамина — гормона радости.

Гастроэнтерологи не рекомендуют есть слишком много клубники, поскольку она обладает слабительным эффектом, может спровоцировать аллергию и обострение гастрита и язвы. Не нужно сразу съедать весь килограмм ягод, который вы купили. Удовольствие лучше растянуть.

Как правильно мыть ягоды?

В период пандемии, да и в любое другое время, о гигиене нужно помнить. Ведь даже самые сочные и спелые ягоды могут стать причиной проблем со здоровьем, если их не промыть как следует. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют выложить ягоды в дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой в течение пяти минут.

— Затем ягодам нужно устроить контрастные "ванны": попеременно окунать дуршлаг в ёмкость с горячей (но не кипяток) и холодной водой. Двух-трёх таких процедур достаточно для удаления всех микробов, — добавляют эксперты.

Диетолог Елена Маркина отмечает: во всём важно соблюдать меру. Чтобы ягоды вместо лакомства не превратились в проблемы со здоровьем, их нужно тщательно выбирать, хорошо промывать и есть по чуть-чуть, но с большим удовольствием.