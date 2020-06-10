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Путин обсудил с Эрдоганом Ливию, Сирию и коронавирус

Россия и Турция сегодня отмечают 100-летие установления дипломатических отношений.

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Президент России Владимир Путин с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом (архивное фото).

Источник © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обменялись поздравлениями по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией. Главы государств "подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнёрства" и обсудили актуальную международную проблематику.

При обстоятельном обсуждении ситуации в Ливии выражена глубокая озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям, — сообщили в Кремле.

В беседе с Эрдоганом Путин отметил важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции от 19 января 2020 года, которая была одобрена Совбезом ООН.

Затронута также ситуация в Сирийской Арабской Республике. Акцентирована необходимость наращивания усилий по реализации российско-турецких договорённостей по идлибской зоне деэскалации <...>, — информирует пресс-служба российского лидера. В числе приоритетных совместных задач — контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок.

Стороны не обошли вниманием и эпидемию коронавируса. Путин и Эрдоган подчеркнули важность поэтапного восстановления двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Отметим, что Путин и Эрдоган контактируют регулярно, а в марте турецкий лидер прилетал в Москву на переговоры по Идлибу. Переговоры длились три часа и проходили в формате тет-а-тет, после чего к встрече присоединились делегации с обеих сторон. В общей сложности лидеры общались около шести часов.

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