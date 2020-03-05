В Кремле рассказали о переговорах Путина и Эрдогана

Переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана длились три часа и проходили в формате тет-а-тет. Лишь некоторое время назад к ним присоединились делегации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Проговорили три часа. Сейчас уже полчаса с делегациями, — цитирует Пескова РИА "Новости".

Тема переговоров лидеров России и Турции касалась обострения ситуации в сирийском Идлибе. Встреча началась в Кремле в 14:06 по московскому времени. В ходе встречи Путин заявил о необходимости диалога в отношении напряжённой обстановки в зоне деэскалации. Также он выразил надежду в том, чтобы российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались, а ситуация в Сирии не повторялась.

Напомним, что ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась после того, как 33 военнослужащих турецкой армии были убиты и ещё 32 пострадали в результате обстрела сирийской армией в данном регионе. Кроме того, на днях стало известно о гибели ещё двоих турецких военных.

При этом в Минобороны Турции заявили, что в ходе операции Анкары "Щит весны" в Идлибе за минувшие сутки были "обезврежены" более 180 сирийских солдат.