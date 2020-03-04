Двое турецких военных погибли, попав под обстрел в сирийском Идлибе

— В результате обстрела позиций наших военных со стороны режима [президента Сирии Башара Асада] в районе проведения операции "Весенний щит" два наших военнослужащих погибли, ещё шесть солдат получили ранения, — отметили в ведомстве.

Напомним, с начала текущего года в провинции Идлиб продолжаются ожесточённые бои сирийской армии с боевиками различных террористических группировок и бойцами так называемой вооружённой сирийской оппозиции. Ситуация в регионе резко обострилась после того, как в результате обстрела армией Сирии 33 военнослужащих турецкой армии были убиты и ещё 32 пострадали. По данным Минобороны РФ, трагедия произошла из-за того, что турки находились на одной территории с террористами.